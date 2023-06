Vandalen spuiten brandblussers leeg in parkeergarage in Hasselt

Hoeveel de vandalenstreek Q-Park gaat kosten, is nog niet duidelijk. De parking of de auto's liepen geen permanente schade op, maar het duurde wel lang om de parking schoon te maken en goed te verluchten, zegt Laurence Seynaeve van Q-Park. Daarnaast is de betaalparking een populaire parking voor shoppers en was het gisteren koopzondag in Hasselt. Met 520 plaatsen die dagelijks tussen 10 en 15 euro opbrengen, schat ze dat het bedrijf naast ongeveer 10.000 euro inkomsten grijpt.