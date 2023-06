Verbouwing gemeentehuis Pepingen moet voor betere dienstverlening zorgen

"De werken waren dringend nodig", voegt de burgemeester er aan toe. "De gemeente- en OCMW-diensten zijn vier jaar geleden één organisatie geworden en dan is het veel efficiënter dat ze samenzitten. In de kelder komt een archiefruimte. De huidige kinderopvang daar verhuist naar een nieuwe locatie in de Zagerij. Op het gelijkvloers blijven de verbouwingen beperkt. De huidige raadzaal blijft bestaan. Het huidige bureau van de burgemeester wordt omgevormd tot loket en krijgt een ontvangstbalie. Alle ruimtes zullen ook toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Ook wat duurzaamheid betreft, wordt het gebouw klaargemaakt voor de toekomst. Kostprijs van de werken zal 1,4 miljoen euro bedragen. Dat is een hoog bedrag, maar we weten intussen dat de bouwkosten gestegen zijn en er is al rekening mee gehouden in de meerjarenplanning", besluit Eddy Timmermans.