Mumford & Sons vervangt Stromae op Rock Werchter: "Niemand kan zo'n held in België vervangen"

"We zijn heel blij dat we sneller dan gedacht terugkeren naar Rock Werchter. Het is één van onze favoriete festivals in de wereld en we houden van België. We hebben niet lang moeten nadenken toen de vraag kwam, want we zijn toch in de buurt", reageert frontman Marcus Mumford bij Eva De Roo op Studio Brussel. De Britse folkrockgroep is tot midden augustus op tournee in Europa, en speelt op 1 juli - twee dagen na Rock Werchter - in Stockholm.

"Het was een grote "ja" voor Werchter, maar wel één met een dubbel gevoel, want ik ben zelf een grote Stromae-fan. Als headliner voor een Belgisch publiek is hij zo groots: die schoenen vallen door geen enkele andere artiest te vullen. We wensen hem het beste en hopen dat hij snel beter wordt. Ik heb hem vorig jaar gezien op een evenement in New York. Ik ben hem gaan zeggen hoe geweldig ik hem vind, ook al is dat helemaal niet cool. Hij kende me niet, maar reageerde heel lief."