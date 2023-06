Vijftig bibliothecarissen uit vijf landen trekken met fiets door West-Vlaanderen, Henegouwen en Noord-Frankrijk

Zo'n vijftig bibliothecarissen, uit België, Nederland, Frankrijk, maar ook Zweden en Letland, waren vandaag op bezoek in de bibliotheek in Kortrijk. Ze nemen deel aan een jaarlijkse fietstocht voor bibliothecarissen. Dit jaar loopt het parcours door Noord-Frankrijk, Henegouwen en West-Vlaanderen. Op verschillende plaatsen houden ze halt om de bibliotheek te bezoeken.

"Het idee komt uit Finland", vertelt deelnemer Eddy Barbry, een gepensioneerd bibliothecaris uit Ieper. "Onze collega's daar wilden tonen dat bibliothecarissen geen stoffige, saaie mensen zijn, zoals het cliché soms wil, maar net heel dynamisch. We brengen dingen in beweging, figuurlijk, maar dus ook letterlijk, op de fiets. We bezoeken bibliotheken om inspiratie op te doen, maar ook om het belang van bibliotheken in de verf te zetten, onder meer bij de politici die beslissen over de werking van de bibliotheken."