Vreugdetranen in Antwerpen, diepe rouw in Brussel en Genk: waarom voetbal zulke extreme emoties oproept

Maatschappelijk is dat trouwens ook van belang, zegt Scheerder. "Voetbal dient dan even als reddingsboei, als houvast, in tijden van crisis en negativiteit: we hebben nog niet zo lang geleden een pandemie gehad, er is inflatie, oorlog, politieke onenigheid, er zijn ecologische kopzorgen. In dat geval kan voetbal een positief elan brengen. Of zo zou het toch moeten. Ik vind het in dat opzicht zelfs vrij verrassend dat er nog geen burgemeester op zijn balkon is gaan staan om dat voor politieke doeleinden te gebruiken."