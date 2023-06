Nu al warm? Wacht tot het weekend: eind deze week mogelijk eerste tropische dag van meer dan 30 graden

Ook woensdag begint zonnig, maar in het binnenland ontwikkelen zich net als dinsdag stapelwolken. In de late namiddag of avond is er vooral in de Oostkantons kans op een regen- of onweersbui vanuit Duitsland. De maxima schommelen tussen 17 graden aan zee en 24 tot 25 graden in het binnenland. De wind is nog altijd matig. Aan zee wordt de wind na de middag vrij krachtig.