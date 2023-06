1 jaar cel voor Leuvense winkeldief die voor honderden euro’s aan tabak, deodorant en tandpasta steelt

De feiten speelden zich af tussen maart en juli 2022. De 29-jarige man sloeg in die periode acht keer toe in verschillende winkels. Onder andere de Colruyt van Leuven, maar ook de Action, Aldi en het Kruidvat kregen de man over de vloer. Hij stal voornamelijk fardes tabak, maar ook tandpasta, Ricard, Red Bull en batterijen. In het Kruidvat ging hij aan de haal met 59 deodoranten.