1 op de 5 hoort een constante pieptoon: met deze tips geniet je veilig van de festivalzomer

Wat als je toch met zo'n vervelende piep thuiskomt? "Verdwijnt de piep niet na enkele uren en heb je ook last van een drukgevoel in de oren, dan is het noodzakelijk om snel te handelen", zegt professor Audiologie Annick Gilles. "Ga zo snel mogelijk naar een neus-keel-oorarts of naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Daar zal worden gestart met medicatie die de gehoorrecuperatie bevordert. Als dit onvoldoende werkt raden we hyperbare zuurstoftherapie in een drukkamer aan. Dit stimuleert het herstel."

StuBru-luisteraar Lars Lochten liep tinnitus op na een concert van Royal Blood. "Het was mijn eerste optreden ooit, maar de volgende dag werd ik wakker met een constant drukkend gevoel en een luide tuut in m’n oor. Op de spoedafdeling van het ziekenhuis hebben ze onderzoeken gedaan en me een cortisonebehandeling gegeven. Dat heeft geholpen. De piep is niet volledig weg, maar een stuk minder luid dan eerst.