3 jaar na vandalisme: nog geen plannen voor besmeurd Antwerps standbeeld Leopold II

Palinckx is zelf historicus en heeft begrip voor die nood aan context en duiding over de figuur Leopold II. "Er was een bord met extra uitleg aan ons beeld in Ekeren voor het vernield werd. Maar dat kon de vandalen niet deren. Nochtans raak je niet aan erfgoed", vindt Palinckx.

"Het gaat hier om het oudste en eerste beeld van Leopold II uit 1873. Het herdenkt dat de toen nog jonge vorst met de trein tot in Ekeren was gereisd om vervolgens naar de militaire kazerne in Brasschaat te trekken. Van de Kongo-Vrijstaat onder Leopolds bewind was toen nog lang geen sprake. Integendeel. Dit standbeeld schetst zelfs een goed beeld van het enthousiasme rond het bezoek van Leopold in Ekeren."