82-jarige fietsster komt om het leven in Opwijk

"Onze gedachten gaan nu eerst uit naar de familie van het slachtoffer", zegt burgemeester Inez De Coninck (N-VA). "Het gaat om een 82-jarige dame die op zo’n honderd meter van haar woonst is aangereden. Wat de precieze omstandigheden zijn, moet de verkeersdeskundige nu onderzoeken. Heeft zij plots een gezondheidsprobleem gekregen, was er een onvoorziene omstandigheid toen ze overstak? We weten het niet, daarvoor is het te vroeg."