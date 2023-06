Actiecomité wil minder verkeer in het centrum van Tienen

In Tienen hebben enkele inwoners een actiecomité opgericht met de vraag aan het stadsbestuur om het bereikbaarheidsplan te herbekijken. Ze willen dat het centrum veiliger wordt, zeker in de omgeving van scholen, maar tegelijk toch bereikbaar blijft voor het autoverkeer.

"Ik woon nu twintig jaar in de binnenstad", vertelt Steven Demedts, "en wat ik nu merk is dat meer mensen de ringweg vermijden omdat ze daar in de file staan en dan rijden ze door de binnenstad. Wij hebben nu zelf tellingen gedaan op de as van de Bostsepoort tot aan de schoolomgeving. En daaruit blijkt dat de verkeersdruk daar erg hoog is. Het is gewoon een aaneenschakeling van zwarte punten. Dat is een deel van de historische binnenstad met smalle straten en die zijn eigenlijk niet geschikt voor verkeer."