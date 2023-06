Acties tegen lege brooddozen in Sint-Truiden leveren meer dan 13.000 euro op en worden verlengd

“We zijn vorig jaar gestart met een bevraging naar hoe de situatie was in Sint-Truiden, of er kinderen waren met een lege brooddoos”, zegt Pascy Monette, schepen van Armoede (Open VLD). “En dan zijn we erachter gekomen dat er verschillende kinderen waren die met een lege brooddoos naar school kwamen, of met een brooddoos waar niet de juiste voeding in zit.”