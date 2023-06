Alweer een fietser in de Zenne in Zemst: "Ongeval heeft niks te maken met eerdere incidenten"

In Zemst is opnieuw een fietser in de Zenne terechtgekomen. Ter hoogte van de Brusselsesteenweg reed een man met zijn elektrische fiets in het water. Hij kon door de brandweer gered worden. Het is al de vierde keer in een half jaar tijd dat iemand in de Zenne belandt, één keer zelfs met dodelijke afloop. Maar dit incident deed zich voor op een heel andere locatie, zegt de burgemeester.