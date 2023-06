Belgische ambassadeur in Moskou op het matje geroepen na mogelijk gebruik FN-wapens 

"De Belgische ambassadeur is inderdaad ontboden in Moskou", bevestigt de FOD Buitenlandse Zaken. "Hij heeft geantwoord dat de Belgische wapens die aan Oekraïne zijn geleverd, aan zeer strikte regels beantwoorden. De wapens zijn uitsluitend bedoeld voor de verdediging van het Oekraïense grondgebied tegen de Russische invasie. Dit staat in alle documenten die bij elke levering worden gevoegd. Ons land eist ook garanties dat deze wapens gebruikt zullen worden in overeenstemming met het internationaal humanitair recht."

Buitenlandse Zaken kan tot op heden de bewering van de Washington Post niet bevestigen, maar benadrukt wel dat vorige week een instructie gestuurd is naar de Belgische ambassade in Oekraïne "om de Oekraïense autoriteiten te herinneren aan onze principes over wapenleveringen en om hen te informeren over onze bezorgdheden".