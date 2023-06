Koksijde wil asielcentrum op luchtmachtbasis binnen drie maanden weg: illegale containers moeten eind deze maand al weg

De 37 wooncontainers, die er zonder vergunning kwamen, moeten tegen het einde van de maand weg zijn. De andere gebouwen moeten tegen 1 september ontruimd zijn. Dat is de beslissing die het schepencollege van Koksijde gisteren nam.

"We hebben de situatie nog eens bekijken en stuitten op enkele problemen. De containers staan er illegaal, want ze hebben geen vergunning en de erkenning van het centrum als asielcentrum is al enkele maanden verstreken", zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (Lijst Burgemeester).