Auto tegen boom op Houtlaan in Wijnegem: bestuurder zwaargewond naar het ziekenhuis

De Houtlaan (N12) in Wijnegem was een tijdje volledig voor het verkeer richting Schilde. Rond 9.30 uur is een autobestuurder er van de weg geraakt en tegen een boom gereden. Het slachtoffer, een vrouw, zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

Er zouden volgens de politie geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken zijn.

Op de plaats van het ongeval mag je nog 90 kilometer per uur rijden. Er gebeurden in het verleden al geregeld zware ongevallen.