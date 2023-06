Bart De Wever (N-VA) en Philippe Close (PS) houden het hoffelijk tijdens uitzonderlijk debat

De Antwerpse burgemeester wijst op wat steden economisch voortbrengen: de zogenoemde toegevoegde waarde pro capita. "Die is voor Brussel en voor Antwerpen boven de 50.000 per inwoner. Het gemiddelde in Vlaanderen, dat zeer hoog is, is geen 40.000", zegt De Wever. Met andere woorden: beide steden produceren veel rijkdom, maar de inwoners zelf zijn vrij arm. "Mensen met geld wonen niet per se in de stad maar errond."

Dat neemt niet weg dat De Wever het eens is met de manier waarop het Brussels Gewest wordt bestuurd. "Als ik naar mijn collega kijk, dan is hij actief in een tiramisu van 19 gemeenten, zes politiezones, een gewest, een gouverneur en een vicegouverneur. Ik krijg daar een punthoofd van. Het moeilijkste examen dat je in Brussel kan hebben, is weten wie bevoegd is voor wat."