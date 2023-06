Bewoners van woonzorgcentrum in Roeselare gaan langs bij buren om in de tuin te aperitieven

De bedoeling van "Zet joe bie" is om extra afwisseling te brengen in het leven van de bewoners van de Zilverberg, maar ook om voor betere contacten te zorgen tussen bewoners en mensen uit de buurt. Geraldine was één van de eerste om vanmorgen al een groepje te ontvangen in haar tuin. "Ik vind dit een geweldig initiatief", zegt ze, "anders blijven die mensen dikwijls binnen de muren van het woonzorgcentrum. Nu komen ze buiten en leren ze nieuwe mensen kennen." "Klopt", zegt Daniël, één van de bewoners. "Ik ben zeer gelukkig. Anders is het altijd een beetje hetzelfde. Nu zitten we buiten, op een plek die nieuw is voor ons, met nieuwe mensen ook én met een hapje en een drankje. Beter wordt het niet."

Het project loopt de hele zomer nog. Er zijn voldoende kandidaten om wekelijks een tweetal bezoekjes te organiseren.