Bocholtse trappistinnen uitzonderlijk gefotografeerd, foto's te bewonderen in Sint- Laurentiuskerk

"Een maand geleden werd besloten de tentoonstelling nu te laten doorgaan, dat was even heel hard werken voor ons. De zusters zelf hebben de portretten nog niet gezien, maar Maryse en ik zijn enorm benieuwd naar hun reactie. Ze wilden niet in een etalage hangen, wat we begrijpen, maar ik hoop dat ze zichzelf op hun plaats gaan voelen in de Sint-Laurentiuskerk", verklaart Inge. "We hebben de kerk gekozen omdat die nog maar weinig wordt gebruikt, maar het lokt ook de mensen er weer heen."

"We wilden portretten maken van deze bijzondere zusters om te tonen hoe mooi en apart ze stuk voor stuk zijn", besluit Maryse Kuypers. De foto's zijn te bewonderen in de Sint-Laurentiuskerk in Bocholt tot eind september.