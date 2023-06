Brand in parkeergarage in Antwerpen: 2 auto's branden uit, 2 mensen geëvacueerd

Rond 4 uur vannacht is er brand ontstaan in een parkeergarage aan de Kammenstraat in Antwerpen. Op de gelijkvloerse verdieping zijn 2 auto's uitgebrand. Een had een benzinemotor, de andere een hybride. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Uit het appartementsgebouw boven de garage werden 2 bewoners geëvacueerd, maar zij mochten intussen weer naar binnen. De brandweer heeft het gebouw geventileerd. Een takelwagen kwam de auto's weghalen. De stadsingenieur kwam ook om de stabiliteit van het gebouw te onderzoeken.