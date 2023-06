CHECK - Neen, VDAB heeft het woord "vrouw" niet verboden in vacatures

Waarom is zo'n automatische screening nodig? Kan dat niet geval per geval bekeken worden?

Praktisch gezien niet, stelt de VDAB: "Werkgevers publiceerden vorig jaar meer dan 400.000 vacatures op vdab.be. Als we kijken naar alle vacatures, inclusief die voor uitzendarbeid, studentenjobs, vacatures van wervings- en selectiekantoren, dan komen we op 2.413.000 vacatures uit. Het is niet haalbaar om die manueel te screenen op discriminerend taalgebruik. Daarom doen we een eerste automatische screening."

"Voor alle duidelijkheid: de automatische screening is een eerste filter. Het is uiteindelijk in contact met VDAB dat bepaald wordt of bepaald woordgebruik al dan niet discriminerend is. Als de vacature openstaat voor iedereen en niet discrimineert, kan deze altijd gepubliceerd worden", besluit VDAB.