Republikein Chris Christie stelt zich (opnieuw) kandidaat voor Amerikaanse presidentsverkiezingen

Binnen de Republikeinse Partij is Chris Christie een legende. Hij was "de Trump voor Trump", hij was "de DeSantis voor DeSantis": strijdlustig, vol zelfvertrouwen én politiek incorrect. Het leverde hem een soort rocksterrenstatus op en dat legde hem trouwens geen windeieren. In 2010 schopte hij het tot de gouverneur van de Amerikaanse staat New Jersey.