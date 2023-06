Co-ouderschap opvallend populair in ons land, maar is het ook altijd de juiste keuze?

Elk kind verdient een liefdevolle en betrokken relatie met elke ouder. Onder welke vorm van verblijfsregeling zich dat verhaalt, hangt af van de situatie, vindt Goyens. De leeftijd van de kinderen speelt daar ook een rol in. “Voor een jong kind is het niet aangewezen om langere tijd welke ouder ook te missen. Ik zie ook veel alternatieve regelingen in mijn praktijk. Zo zijn er wel wat ouders die aan bird-nesting doen."

Bij bird-nesting blijven de kinderen in de ouderlijke woning en wisselen de ouders van verblijf. "Soms is dat definitief, soms een tussenstadium, om kinderen niet meteen te veel veranderingen in één keer te laten doormaken. In elk geval is het grote voordeel dat ouders dan aan den lijve ondervinden welke impact het telkens moeten wisselen van woning kan hebben. Dan kunnen ze hun kinderen misschien beter begrijpen als die bijvoorbeeld eens iets vergeten bij de andere ouder, of als ze moeite hebben met de overgang van de ene woning naar de andere."