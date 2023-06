Dader van steekpartij in Brussels metrostation Schuman wordt geïnterneerd

Kort na de steekpartij kon de dader worden opgepakt in het metrostation, nadat hij omsingeld en overmeesterd werd door veiligheidsagenten. De 30-jarige verdachte werd nadien door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van poging tot moord en werd opgesloten in de gevangenis. Het gerecht liet de man onderzoeken door een psychiater en die kwam tot de conclusie dat de verdachte niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor zijn daden.