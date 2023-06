Dansleraar uit Zottegem aangehouden wegens grensoverschrijdend gedrag

Eind april werd de oprichter en leraar aan een dansschool in Zottegem geschorst omdat hij expliciet seksueel getinte foto's en video's naar een minderjarige leerling van de dansschool had gestuurd. Daarover werd een klacht ingediend en de politie is een onderzoek gestart. Er kwam nog een tweede klacht over de man omdat hij een relatie zou hebben met een oudere, maar nog geen meerderjarige, dansleerlinge. Het bestuur van de dansschool schorste de leraar en zette de dansschool voort onder een andere naam.

De leraar gaf ook les aan een lagere school in Idegem. Daar is hij een jaar preventief geschorst. Bij die school waren geen klachten.

De man is eind mei verhoord, voorgeleid bij de raadkamer in Oudenaarde en aangehouden. Hij zou met een enkelband naar huis mogen, maar het openbaar ministerie tekende daartegen beroep aan, waardoor hij naar de gevangenis moest. Op 14 juni moet hij weer voor de raadkamer komen, die zal beslissen of hij al dan niet verder aangehouden blijft.