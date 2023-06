Leuven moedigt privé-initiatieven aan in de Vishal tijdens Beleuvenissen

"De Vishal wordt een unieke dansplek waar gevestigde waarden en jong talent hun dj-kunsten kunnen demonstreren", zegt schepen van evenementen Bert Cornillie (Vooruit). "Dansen kan tijdens de drie vrijdagen van Beleuvenissen tussen 8 en 23 juli op een houten dansvloer in het midden van de Vismarkt, omgeven door metalen stijgers. We zullen er ook andere activiteiten organiseren. Daarnaast willen we organisatoren, verenigingen en lokale handelaars aanmoedigen om tussen die vrijdagen eigen initiatieven op poten te zetten."