34 torenvalken geboren aan de hoogspanningsmasten tussen Sint-Truiden en Tienen 

In 2006 hing Elia tien nestkasten voor de torenvalk op de hoogspanningslijn tussen Tienen en Sint-Truiden, één om de twee tot drie kilometer. De nestkasten zijn op een veilige hoogte van 7 tot 8 meter gehangen. Zo kunnen de valken goed in- en uitvliegen en goed hun prooien waarnemen. En zo is ook de kans op eierroof beperkt. En ze vinden er genoeg voedsel in die landelijke omgeving. Daar komt nog bovenop dat de knaagdieren die zij als prooi verorberen in de landbouw een bedreiging vormen voor de gewassen.