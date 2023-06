Ecostrook op Hoogmolenbrug tussen Schoten en Wijnegem klaar om dieren veilig over het Albertkanaal te laten

De ecostrook op de Hoogmolenbrug, die Schoten en Wijnegem met elkaar verbindt, is klaar. Dat is een groene strook, die veilig is afgeschermd van de stroken voor auto's en fietsen, waarop kleine dieren veilig het Albertkanaal kunnen oversteken. "We zijn heel enthousiast over dit project. Dit is erg interessant voor de dieren," zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA).