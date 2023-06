Bisschop Johan Bonny van Antwerpen krijgt eredoctoraat van Universiteit van Bonn: "Wij moeten onze eigen stem in Rome laten horen."

Tijdens een ceremonie aan de universiteit in het Duitse Bonn heeft bisschop Johan Bonny dinsdagavond een eredoctoraat in ontvangst genomen. De eretitel wordt uitgereikt door de gerenommeerde faculteit katholieke Theologie.

Voor bisschop Bonny was het eredoctoraat een verrassing: "omdat ik niet gedacht had dat ik ooit nog een academische titel zou krijgen. Ik heb wel wat geschreven rond gezin, relatie, kinderen. We hebben daar in de Belgische kerk rond gewerkt, maar dat dat ook in het buitenland gevolgd werd, was voor mij toch een hele positieve verrassing."

Bisschop Bonny benadrukte hoe belangrijk het is om op een rustige en onderbouwde manier in Rome duidelijk te maken wat de ethische inzichten zijn in ons deel van West-Europa." Rome redeneert altijd in functie van het grote wereldwijde geheel en speelt daarop in. Wij moeten maken dat onze stem ook gehoord wordt. Dat er soms een ander geluid is, dat is juist, maar onze nieuwe ethische inzichten mogen niet verloren gaan. Misschien is het dat wat ze in Duitsland ook wel appreciëren."