Extra maatregelen aan middenberm in Vlamertinge na dodelijk ongeval

Het was Stephaan De Roo die zes jaar geleden als toenmalig schepen van Openbare Werken (CD&V) het lint doorknipte op het nieuwe fietspad tussen Vlamertinge en Elverdinge. “Wat ik destijds voorspelde, is uitgekomen”, zegt De Roo. “De middenberm hoorde bij het nieuwe fietspad, dat gesubsidieerd werd door de provincie. Ik herinner me nog dat we bij het ontwerp vroegen om de middenberm 100 meter verder te plaatsen, om de zichtbaarheid te verduidelijken. Het leek ons bijzonder gevaarlijk om zo kort na de bocht een middenberm te installeren. Ook de fietsoversteek zorgt daar voor verwarring. De verkeerstechnische ontwerpers maakten duidelijk dat alles conform de wetgeving was uitgetekend. Dus wie waren wij?”