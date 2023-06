Extra overstromingsgebieden in Halen en Herk-de-Stad moeten wateroverlast voorkomen

In de vallei van de Gete en de Vete komen er meer natuurlijke overstromingsgebieden die bij hoog peil het water moeten opvangen. Bij de overstroming van 2021 was er heel wat materiële schade. Het gaat in totaal om huizen in een dertigtal straten in Halen, Herk-de-Stad en Lummen. Vanavond krijgen die bewoners meer informatie op een infovergadering.