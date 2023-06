Schrijnwerker uit Geetbets veroordeeld wegens oplichting

In maart 2020 stelde de politie vast dat de oplichter Geetbets had verlaten en dat hij geen adreswijziging had gemeld, noch voor zichzelf noch voor zijn onderneming. Toch zette hij zijn activiteiten voort. Nieuwe klanten uit heel Vlaanderen plaatsten een bestelling, maar na het betalen van een voorschot kregen ze geen nieuws meer. In totaal gaat het over elf gedupeerden.