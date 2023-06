Gentenaar schenkt collectie brieven en foto's van Canadezen uit WOII aan stadsarchief Gent

Het Gentse stadsarchief is alvast blij met de schenking. "Het is een heel bijzondere schenking voor ons", zegt collectiebeheerder Eline De Bel van Archief Gent. "We hebben veel grote bestuursdocumenten van de stad Gent, maar het zijn die kleine persoonlijke verhalen die de geschiedenis aantonen van de stad. En die hebben we niet in onze collectie. Deze verhalen zijn zeer waardevol voor onze onderzoekers." Het stadsarchief hoopt dat meer mensen hun zoldervondsten binnenbrengen. En ook Yves raadt het aan: "Ik zou zeggen tegen de Gentenaar, ga op zolder gaan zoeken. Laat het niet staan want het staat er toch maar stof te krijgen."