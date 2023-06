Gevangenis Gent nog altijd overbevolkt, maar niemand moet nog op de grond slapen

Nu verblijven er al 415 personen in de nieuwe gevangenis van Dendermonde. Tegen het einde van het jaar heropent ook de oude gevangenis van Dendermonde om nog 120 gevangenen tijdelijk te kunnen onderbrengen. Er worden nog nieuwe gevangenissen gebouwd in Antwerpen en in Leopoldsburg. Er slapen nu nog 97 gedetineerden op een matras op de grond, verdeeld over zeven inrichtingen: 63 in Antwerpen, 8 in Brugge, 4 in Hasselt, 7 in Oudenaarde, 4 in Mechelen en 8 in Turnhout. Ook in Oudenaarde heeft de burgemeester de overbevolking al aangeklaagd.