Jonge reeën slachtoffer van Kempense maaimachines

Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in nood VOC Neteland in Herenthout heeft de voorbije dagen een 10-tal jonge reeën opgevangen. In deze periode van het jaar maaien de landbouwers hun graslanden, maar jonge reeën vallen in dat hoge gras niet altijd op en lopen dus gevaar. "Hun moeder staat meestal ook bewust verder weg in het gras om mogelijke roofdieren van haar kroost weg te houden. Op die manier vallen de reekalfjes nog minder op voor landbouwers", zegt Celeste Dillen van VOC Neteland.