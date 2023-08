Helpen pillen en supplementen om beter te studeren? "Meestal ongevaarlijk, maar effect onvoldoende bewezen"

Ook populair bij studenten: rilatine. Al let je daar beter mee op, waarschuwt Tytgat. "Het gebruik van rilatine is medisch verantwoord bij ADHD en hyperkinetisch gedrag. Dan kan het helpen om beter te focussen op één bepaald punt. Daarom is het populair bij studenten die nerveus zijn en faalangst hebben of die snel afgeleid zijn. Het is op zich niet gevaarlijk, maar het is zeker niet aangewezen. Als je het medisch niet nodig hebt, gebruik je het beter niet."