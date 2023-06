Oudenaarde koopt historisch wandtapijt op  Franse veiling: "Het is opnieuw thuis" 

De stad kon het tapijt op de kop tikken via een Frans veilinghuis, en dat verliep telefonisch. "We zijn niet naar daar geweest, maar je krijgt dan wel mooie foto's in goeie resolutie. Op basis daarvan bekijken we die dan samen met een expert en gaan we over tot een mogelijke aankoop of bieding." En dat kan best spannend zijn, ondervond Van Kerkhoven: "Het was serieus spannend, want het was telefonisch en iemand die tegen bood. Toen we aan 20.000 euro kwamen, kreeg ik wel het gevoel van 'oei'." Uiteindelijk kocht Oudenaarde het wandtapijt voor die prijs. "Dat is een aanzienlijk bedrag natuurlijk, maar als je dat gaat vergelijken met de aankoop van schilderijen, dan is dit een prijs voor een weefsel van de zestiende eeuw."