Hoeledensebaan in Kortenaken twee dagen afgesloten voor onderzoek naar scheuren

"De Hoeledensebaan is de verbindingsweg tussen deelgemeente Hoeleden en het centrum van Kortenaken", vertelt burgemeester Kristof Mollu (CD&V). "In 2014 zijn daar grote rioleringswerken gebeurd, maar drie jaar later werden al de eerste scheuren in het wegdek vastgesteld. In 2019 zijn we naar de rechtbank gestapt."