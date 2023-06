In Lebbeke wordt opnieuw gezocht naar de eitjes van tijgermuggen: "Het wordt warmer en daar houden de eitjes van"

Nu is het nog koffiedik kijken of er al dan niet weer tijgermuggen in de gemeente zijn. Vandaar dat de vallen zeer belangrijk zijn om te kijken wat er volgend jaar in de gemeente zal moeten gebeuren om de tijgermug eventueel te bestrijden. "Eerst worden de stalen opgehaald en dan worden die onderzocht, daarna kan pas bekeken worden hoe we naar de toekomst eventuele tijgermuggen moeten bestrijden. We zijn dus in een onderzoeksperiode en is er geen gevaar voor de bevolking" De tijgermug is een steekmug die tropische ziektes zoals gele koorts en zika kan overbrengen.