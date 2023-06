Inzamelactie na zware brand in Chirolokalen Puurs-Sint-Amands leverde al ruim 26.000 euro op

De Chiro van Puurs-Sint-Amands heeft, na de zware brand in hun lokalen vorige week, al ruim 26.000 euro ingezameld. De brand liet hun lokalen grotendeels verwoest achter en ook hun kampmateriaal was niet meer bruikbaar. Om die schade te compenseren zamelt de Chiro nu geld in via een fundraising. Dat geld kunnen ze onder andere gebruiken om nieuw kampmateriaal aan te schaffen, zodat hun kamp deze zomer alsnog kan doorgaan.