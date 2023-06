Jongen van 16 beschoten met luchtdrukpistool aan school Mariagaard in Wetteren

Het incident gebeurde maandagnamiddag net na schooltijd toen de jongen naar de brommerstalling van de school Mariagaard in Wetteren wandelde. "We zijn erg geschrokken. Het schot kwam vanuit een voorbijrijdende wagen die van aan de rotonde richting Wetteren reed", vertelt directrice Marinka Marinus. Een kogel van het luchtdrukpistool kwam in de wang van de 16-jarige jongen terecht.

Wie het schot afvuurde en waarom is nog niet duidelijk. "Gelukkig gaat het volgens de ouders om een oppervlakkige wond. Ik hoop echt dat we kunnen achterhalen wie hier achter zit. Dit is niet voor herhaling vatbaar. Hoe kan je je als school beschermen tegen iemand die uit een voorbijrijdende wagen een schot afvuurt?", reageert Marinus.