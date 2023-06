Landen hoopt 1 jaar na wateroverlast nog steeds op erkenning als ramp 

Een jaar nadat Landen getroffen werd door zware wateroverlast wachten inwoners en stadsbestuur nog altijd op een erkenning van het Vlaams Rampenfonds. "Tot op heden hebben we nog altijd niets vernomen van het Rampenfonds", stelt burgemeester van Landen Gino Debroux (Vooruit). "Een aantal maanden geleden hebben we wel nog eens de vraag gesteld hoe het met het dossier zat, maar toen kregen we het antwoord dat we geduld moesten hebben. Waarom het zolang duurt weten we niet."