Liveblog - "Afleidingsmanoeuvre" of "terroristische aanval", Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van opblazen belangrijke dam

In het zuiden van Oekraïne is een belangrijke dam ingestort. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is voor de instorting. De dam ligt nabij de door Rusland bezette stad Nova Kachovka. Oekraïne beschuldigt "Russische terroristen" en spreekt over een explosie in de waterkrachtcentrale die grenst aan de dam. Ook die is volledig verwoest. Rusland wijt de schade aan een reeks "Oekraïense aanvallen" die moeten dienen als "afleidingsmanoeuvre voor een gefaald tegenoffensief". In deze liveblog volgen we de situatie op de voet.