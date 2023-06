Braziliaans president Lula da Silva wil tegen 2030 komaf maken met illegale ontbossing in het Amazonewoud

Het PPCDam is eigenlijk niets nieuws. Het werd al in 2004 opgestart en kreeg vier keer een update, maar sneuvelde onder de uiterst-rechtse ex-president Jair Bolsonaro, een uitgesproken ontkenner van klimaatverandering. Hij zette het plan uit economische overwegingen stop. Ook milieuorganisaties in Brazilië kregen tijdens zijn presidentschap rake klappen.

In het verleden bewees het PPCDam nochtans zijn nut in de strijd tegen ontbossing. Tussen 2004 en 2012 verminderde de ontbossing in het Amazonewoud met 83%, waardoor het een van de belangrijkste mechanismen was voor de bescherming van het Braziliaanse woud. Da Silva blies het plan op 1 januari dit jaar, de dag van zijn aantreden, al nieuw leven in, maar de specifieke details bleven lange tijd uit.

Milieuactivisten reageren alvast positief, maar benadrukken ook de hoogdringendheid van de plannen. Het ultieme doel is om tegen 2030 komaf te maken met illegale ontbossing, maar het Lula’s presidentschap komt in 2027 ten einde.