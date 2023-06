Brusselse MIVB aanwezig op grootste beurs over openbaar vervoer in de wereld: "Reductie van CO2 is hét thema hier"  

Maar het eerste doel van de MIVB is een volledige elektrische vloot bussen tegen 2035. "Dat vraag heel wat werk en energie", zegt de Meeûs. "Momenteel rijden er in Brussel 37 elektrische en 400 hybride bussen rond. Tegen 2035 willen we dat al onze 850 bussen elektrisch rijden. Zeer recent hebben we nog 70 elektrische bussen besteld en we gaan verder. Maar dat zijn zware investeringen voor de MIVB en het Gewest. Want dat betekent ook dat we een nieuwe stelplaats zullen moeten bouwen om die bussen op te laden. Maar we doen het zodat we de CO2-uitstoot kunnen verminderen."