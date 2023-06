Drinkwater, stroom en koelwater voor kerncentrale: het strategische belang van de Nova Kachovka-dam

"Er zijn drie mogelijke scenario's", klinkt het bij Tom Simoens. Hij is historicus en docent aan de Koninklijke Militaire School (KMS). "Waar we zeker rekening mee moeten houden is dat het kan gaan om slijtage. De laatste tijd was het erg vochtig in Oekraïne. Dat is trouwens ook één van de redenen waardoor het lenteoffensief vertraging op liep.'

"Doordat het er zo vochtig is, stond het waterpeil erg hoog, en was ook de druk op de dam erg groot. De dam was bovendien eerder beschadigd tijdens de raketaanval. Het is zeker niet onmogelijk dat de constructie het onder die grote druk begeven heeft."