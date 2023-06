Op 19 juni start de aanleg van een vrije baan voor de trambus in Hasselt

De werken voor die vrije bedding starten op 19 juni in de Koning Boudewijnlaan. Een deel van die laan is ingericht als parking, populair bij studenten, personeel van instellingen in de buurt en bezoekers. “We gaan alle scholen en attractiepolen tijdig informeren en zorgen ook voor duidelijke informatie op het terrein. Daarnaast voorzien we alternatieven. Ook de hinder voor het autoverkeer blijft beperkt”, aldus minister Lydia Peeters.