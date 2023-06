Stad Geel wil stijgend aantal invasieve stierkikkers in kaart brengen: "Ze eten alles op wat in hun mond past"

Intussen loopt de overpopulatie in verschillende streken stilaan uit de hand. "We moeten daar echt iets aan doen, anders gaan we op termijn geen groene kikkers of salamanders meer hebben. De Amerikaanse stierkikkers zijn echt wel een bedreiging voor onze inheemse biodiversiteit. Ze zijn heel vraatzuchtig en eten alles wat er in hun mond past. We kregen net een mannetje binnen dat zelfs een heel grote muis in zijn maag had", aldus de onderzoeker.

Wie het dier in de buurt van Geel ziet of hoort, wordt gevraagd om dat te laten weten. Foto's of geluidsopnames helpen de onderzoekers heel erg vooruit. De Amerikaanse stierkikker is doorgaans erg groot. Je kan de mannetjes ook herkennen aan de gele keel en het grote trommelvlies achter de ogen. Het vrouwtje heeft een witte keel. Het belangrijkste verschil met de groene kikker is dat deze soort geen ruglijsten heeft. Dat zijn twee richels die aan de zijkant van de rug lopen. Verder lijkt de lokroep van de kikker wat op de kreten van een loeiend rund.

De stierkikker klinkt zo: