Opvallende wending op proces over terreuraanslagen: aanklagers vragen vrijspraak voor 1 beschuldigde

Voor Smail Farisi laat het parket de beschuldigingen gedeeltelijk vallen. "Het is duidelijk dat hij wist dat zijn appartement gebruikt werd door een terreurgroep. Misschien niet meteen toen hij het onderverhuurde, in oktober 2015, maar in de maanden daarna moet het hem zeker duidelijk geworden zijn", zei aanklager Bernard Michel. "Voor elke normale, intelligente persoon moet duidelijk geweest zijn wat er aan de hand was. Daarom vragen we om hem te veroordelen als lid van een terreurgroep. Maar het is niet bewezen dat hij wist dat die groep op het punt stond om een aanslag te plegen. Daarom vragen we de vrijspraak voor medeplichtigheid aan terroristische moord, en voor medeplichtigheid aan poging tot terroristische moord."