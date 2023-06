Oudste begrafenis ter wereld: begroeven menselijke verwanten met kleine hersenen hun doden?

Op de wanden van de grot zijn in de buurt van de graven immers geometrische figuren gevonden. Het gaat om vierkanten, driehoeken en elkaar kruisende lijnen die volgens Berger opzettelijk gekerfd zijn in een oppervlak dat eerst glad is gemaakt, waarschijnlijk om de symbolen meer te doen opvallen.

"Dit is iets dat veel tijd en inspanning vraagt", zei Berger. "Het zou betekenen dat mensen niet alleen niet de enigen zijn die symbolische praktijken hebben ontwikkeld, maar ook dat ze misschien dergelijke gedragingen zelfs niet uitgevonden hebben", zei Berger.

De onderzoekers hebben de inkervingen echter niet kunnen dateren. Dat betekent dat we met de aanwijzingen waarover we nu beschikken, niet met zekerheid kunnen stellen dat het echt Homo naledi was die de symbolen gecreëerd heeft, zei Rick Potts, de directeur van het Smithsonian's Human Origins Program, die niet bij het onderzoek betrokken was.

Mogelijk heeft een ander wezen - misschien zelfs Homo sapiens - op een bepaald ogenblik de diepe grottenkamer bereikt. "Er moet nog veel onderzocht worden", zei Potts.